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لهذه الأسباب.. البحرين: لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية من 2010

عربي ودولي
بوابة الفجر

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه "بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للحاصلين على الجنسية البحرينية والتي تبين من خلالها وجود اشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.

وأضافت: “وعلى إثر ذلك فقد شكل وزير الداخلية لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارا من عام 2010 للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل شرف الجنسية البحرينية لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن”.

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