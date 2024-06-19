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واشنطن تضع حركة "أنصار الله الأوفياء" العراقية على لوائح الإرهاب

عربي ودولي
بوابة الفجر

أدرجت الولايات المتحدة، «حركة أنصارالله الأوفياء» على «لوائح الإرهاب»، مشيرة إلى أنها ميليشيا متحالفة مع إيران ومقرها العراق وجزء من «المقاومة الإسلامية في العراق».

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، الإثنين، أن الحركة وأمينها العام حيدر مزهر ملك السعيدي، أدرجا«كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص»بموجب الأمر التنفيذي«الرقم 13224»، بصيغته المعدلة.

ووفق البيان، «هددت الحركة علنًا بمواصلة مهاجمة المصالح الأمريكية في المنطقة، وأرهبت الشعب العراقي أيضًا».

والحركة، المنشقة عن «التيار الصدري»، مسؤولة عن استهداف «البرج 22» في الأراضي الأردنية، في يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

ووفق تقرير لمعهد واشنطن، تعتبر الحركة نفسها «اللواء 19» في «هيئة الحشد الشعبي» العراقية.

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