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"يورو 2024".. ما حكاية نوم أحد المشجعين في الملعب؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التكهنات المثارة حول مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر أحد المشجعين وهو يتحدث عن قضاء الليل في إستاد جيلسنكيرشن، وأن يكون قد تم تصويره عقب مباراة إنجلترا مع صربيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

"يورو 2024".. ما حكاية نوم أحد المشجعين في الملعب؟

وذكر "يويفا"  "من الواضح أن هذا الفيديو لم يتم تسجيله خلال البطولة أو حتى في الأسابيع القليلة الماضية، حيث لا توجد لافتات أو علامات تجارية أو العناصر الخاصة ببروتوكول يورو 2024 في الملعب".
وأشار "يويفا" إلى أن الخطوط داخل الملعب في منطقة الجزاء ومنطقة وسط الملعب التي تظهر في الفيديو لا تكون موجودة بعد المباريات.
وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي الإثنين، حيث ظهر المشجع الذي لا تعرف هويته ودون أن يكشف عن موعد تسجيل الفيديو، وهو يقول "لقد استيقظت للتو، إنها الرابعة صباحا، أنا ارتجف من البرد".
 

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