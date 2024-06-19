يوفر لكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا اليوم البرنامج الكامل الخاص ببطولة كوبا أمريكا التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من الجمعة القادمة.

تعرف على البرنامج الكامل لمباريات "كوبا أمريكا"

في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كوبا أميركا 2024 في كرة القدم المقرّرة في الولايات المتحدة بين 20 يونيو (حزيران) و14 يوليو (تموز):



* دور المجموعات

الخميس 20 حزيران/يونيو:

20:00 بالتوقيت المحلي (00:00) الأرجنتين - كندا (المجموعة الأولى) في أتلانتا، جورجيا

الجمعة 21 حزيران/يونيو:

19:00 بالتوقيت المحلي (00:00) البيرو - تشيلي (المجموعة الأولى) في أرلينغتون، تكساس

السبت 22 حزيران/يونيو:

15:00 بالتوقيت المحلي (22:00) الإكوادور - فنزويلا (المجموعة الثانية) في سانتا كلارا، كاليفورنيا

20:00 بالتوقيت المحلي (1:00) المكسيك - جامايكا (المجموعة الثانية) في هيوستن، تكساس

الأحد 23 حزيران/يونيو:

17:00 بالتوقيت المحلي (22:00) الولايات المتحدة - بوليفيا (المجموعة الثالثة) في أرلينغتون، تكساس

21:00 بالتوقيت المحلي (1:00) الأوروغواي - بنما (المجموعة الثالثة) في ميامي، فلوريدا

الإثنين 24 حزيران/يونيو:

17:00 بالتوقيت المحلي (22:00) كولومبيا - الباراغواي (المجموعة الرابعة) في هيوستن، تكساس

18:00 بالتوقيت المحلي (1:00) البرازيل - كوستاريكا (المجموعة الرابعة) في إنغلوود، كاليفورنيا

الثلاثاء 25 حزيران/يونيو:

21:00 بالتوقيت المحلي (1:00) تشيلي - الأرجنتين (المجموعة الأولى) في إيست راذرفورد، نيوجيرزي

17:00 بالتوقيت المحلي (22:00) البيرو - كندا (المجموعة الأولى) في كانساس سيتي

الأربعاء 26 حزيران/يونيو:

18:00 بالتوقيت المحلي (1:00) فنزويلا - المكسيك (المجموعة الثانية) في إنغلوود، كاليفورنيا

15:00 بالتوقيت المحلي (22:00) الإكوادور - جامايكا (المجموعة الثانية) في لاس فيغاس، نيفادا

الخميس 27 حزيران/يونيو:

18:00 بالتوقيت المحلي (22:00) بنما - الولايات المتحدة (المجموعة الثالثة) في أتلانتا، جورجيا

21:00 بالتوقيت المحلي (1:00) الأوروغواي - بوليفيا (المجموعة الثالثة) في إيست راذرفورد، نيوجيرزي

الجمعة 28 حزيران/يونيو:

15:00 بالتوقيت المحلي (22:00) كولومبيا - كوستاريكا (المجموعة الرابعة) في غلندايل، أريزونا

18:00 بالتوقيت المحلي (1:00) الباراغواي - البرازيل (المجموعة الرابعة) في لاس فيغاس، نيفادا

السبت 29 حزيران/يونيو:

20:00 بالتوقيت المحلي (00:00) الأرجنتين - البيرو (المجموعة الأولى) في ميامي، فلوريدا

20:00 بالتوقيت المحلي (00:00) كندا - تشيلي (المجموعة الأولى) في أورلاندو، فلوريدا

الأحد 30 حزيران/يونيو:

17:00 بالتوقيت المحلي (00:00) المكسيك - الإكوادور (المجموعة الثانية) في غلندايل، أريزونا

19:00 بالتوقيت المحلي (00:00) جامايكا - فنزويلا (المجموعة الثانية) في أوستن، تكساس

الإثنين 1 تموز/يوليو:

20:00 بالتوقيت المحلي (1:00) الولايات المتحدة - الأوروغواي (المجموعة الثالثة) في كانساس سيتي

21:00 بالتوقيت المحلي (1:00) بوليفيا - بنما (المجموعة الثالثة) في أورلاندو، فلوريدا

الثلاثاء 2 تموز/يوليو:

18:00 بالتوقيت المحلي (1:00) البرازيل - كولومبيا (المجموعة الرابعة) في سانتا كلارا، كاليفورنيا

20:00 بالتوقيت المحلي (1:00) كوستاريكا - الباراغواي (المجموعة الرابعة) في أوستن، تكساس

* ربع النهائي

الخميس 4 تموز/يوليو:

20:00 بالتوقيت المحلي (1:00) متصدّر المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 25) في هيوستن، تكساس

الجمعة 5 تموز/يوليو:

20:00 بالتوقيت المحلي (1:00) متصدّر المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (المباراة رقم 26) في أرلينغتون، تكساس

السبت 6 تموز/يوليو:

15:00 بالتوقيت المحلي (22:00) متصدّر المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 28) في غلندايل، أريزونا

18:00 بالتوقيت المحلي (1:00) متصدّر المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (المباراة رقم 27) في لاس فيغاس، نيفادا

* نصف النهائي

الثلاثاء 9 تموز/يوليو:

20:00 بالتوقيت المحلي (00:00) الفائز في المباراة رقم 25 - الفائز في المباراة رقم 26 (المباراة رقم 29) في إيست راذرفورد، نيوجيرزي

الأربعاء 10 تموز/يوليو:

20:00 بالتوقيت المحلي (00:00) الفائز في المباراة رقم 27 - الفائز في المباراة رقم 28 (المباراة رقم 30) في شارلوت، كارولاينا الشمالية

* تحديد المركز الثالث:

السبت 13 تموز/يوليو:

20:00 بالتوقيت المحلي (00:00) الخاسر في المباراة رقم 29 - الخاسر في المباراة 30 (المباراة الرقم 31) في شارلوت، كارولاينا الشمالية

* النهائي

الأحد 14 تموز/يوليو:

20:00 بالتوقيت المحلي (00:00) الفائز في المباراة رقم 29 - الفائز في المباراة رقم 30 (المباراة رقم 32) في ميامي، فلوريدا

