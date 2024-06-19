تعرف على حكام المباريات الأربع الأولى في كوبا أمريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، حكام المباريات الأربع الأولى في بطولة (كوبا أمريكا 2024)،التي تنطلق الجمعة.

تعرف على حكام المباريات الأربع الأولى في كوبا أمريكا

ويتولى الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا إدارة المباراة الافتتاحية للبطولة القارية بين منتخبي الأرجنتين وكندا، التي تقام على ملعب مرسيدس بينز في أتالانتا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
ومن المقرر أن يعاون فالينزويلا مواطناه خورخي أوريجو ولوبين توريالبا، في حين يتولى الأوروجواياني ليودان جونزاليز إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ويعاونه مواطنه ريتشارد ترينيداد.
وتم تعيين طاقم حكام برازيلي لإدارة مباراة بيرو وتشيلي ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضا، بقيادة ويلتون سانبايو (حكم ساحة) ويعاونه برونو بيريز وبرونو بوزيتشيليا.
ويقوم البرازيلي رودولفو توزكي إدارة تقنية الفار، ويعاونه مواطنه دانييل نوبري، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.
وفي لقاء المكسيك وجامايكا في المجموعة الثانية، يتولى الأمريكي إسماعيل إلفاث إدارة المباراة كحكم ساحة ومعه مواطنيه كورييه باركر وكيلي أدكنز.
ويتولى الأمريكي أرماندو فياريال تقنية فار، وتعاونه تاتيانا جوزمان، من نيكاراجوا.
واختير الحكم الكولومبي ويلمار رولدان لإدارة مباراة الإكوادور وفنزويلا في المجموعة الثانية أيضا، ويعاونه مواطناه أليكسندر جوزمان وجون ليون.
ويقود تقنية فار في المباراة الحكم التشيلي خوان لارا، ويساعده مواطنه إيدسون سيستيرانز.
 

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