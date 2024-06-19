ارتفاع صادرات اليابان 13.5 % في مايو الماضي
أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع صادرات البلاد بأسرع وتيرة منذ عام 2022 خلال مايو الماضي، مدعومة بضعف الين.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 13.5% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 8.3 % في أبريل.
وارتفعت الصادرات بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2022 محققة مكاسب للشهر السادس على التوالي، كما تجاوزت وتيرة النمو توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 13%، مدفوعة بارتفاع صادرات السيارات ومعدات صناعة الرقائق.
كما ارتفع نمو الواردات بنسبة 9.5 % خلال مايو، مقارنة بنحو 8.3% في أبريل الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الواردات بنسبة 10.4%.
وحقق الميزان التجاري لليابان عجزا بواقع 1.22 تريليون ين خلال مايو الماضي، مقارنة بتوقعات بلغت 1.3 تريليون ين.