الاستثمار العقاري في روسيا يرتفع إلى مستوى قياسي



ارتفع حجم الاستثمار العقاري في روسيا إلى مستويات قياسية بنسبة 21% ليبلغ 318 مليار روبل.

وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا في نهاية الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2024 بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 318 مليار روبل، ما يقارب 3.5 مليار دولار، وهو رَقَم قياسي تاريخي مقارنة بفترات مماثلة في السنوات السابقة.

وأفادت الخدمة الصحفية لوكالة CORE.XP الاستشارية في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء، بأن الاستثمارات في مواقع العقارات السكنية في روسيا زادت على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 110 مليارات روبل.

وتسارعت وتيرة التضخم في روسيا مجددًا في مايو/ أيار وسط تحذيرات لمسؤولين من أن الإنفاق العام الهائل لدعم الهجوم العسكري على أوكرانيا قد يؤدي إلى "تسخين اقتصادي".