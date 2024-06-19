بعد بداية باهتة لمشوار إنجلترا في "يورو 2024" أثارت تساؤلات عن جدارة فيل فودن بالظهور في التشكيلة الأساسية، أصر اللاعب على أن شراكته مع جود بلينغهام ستتحسن.

فودين يسعى للتأقلم مع بيلجنغهام

وتألق فودن في الموسم المنصرم بالدوري الإنجليزي إذ سجل 27 هدفًا لمانشستر سيتي في جميع المسابقات، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري.

لكن وجوده على الجهة اليسرى لخط أمامي من 3 لاعبين في فوز إنجلترا 1-0 على صربيا، بينما شغل بلينغهام المركز رقم 10 الذي تألق فيه فودن مع السيتي هذا الموسم، لم يظهر اللاعب بالشكل المطلوب.

وقال فودن في مقطع فيديو على موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "جود موهبة استثنائية، يتمتع بشخصية قيادية ويتطور كثيرًا في هذا الاتجاه، نفهم بعضنا البعض جيدًا في بعض الأحيان وأعتقد أن هذا الأمر يتحسن أيضًا، إنه موهبة مثيرة وأستمتع باللعب معه".

وبينما قال البعض إن أداء فودن، الأحد الماضي، كان سيئًا تعرض اللاعب أيضًا لانتقادات من خبراء.

وقال ايان رايت مهاجم منتخب إنجلترا السابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لا أعتقد أن فيل فودن لعب جيدًا، بدا تائهًا، يتحدث الناس عن فودن والمراكز التي يظهر فيها بالملعب، أستطيع أن أفهم ذلك بسبب مدى براعته كلاعب كرة قدم لكنه لم يكن حاضرًا في المباراة".

وأضاف رايت: "لا يمكننا دائمًا إلقاء اللوم على طريقة اللعب، فهو بحاجة إلى الحصول على الكرة بنفسه".

وقال لاعب وسط منتخب إسبانيا السابق سيسك فابريغاس إن اللاعبين الذين يتمتعون بموهبة فودن لديهم الجودة اللازمة للاحتفاظ بالكرة في أي مكان على أرض الملعب.

وأضاف: "الأمر يتعلق هل تريد ما يكفي لإحداث الفارق والاحتفاظ بالكرة لفريقك؟ هل تستمتع بالضغط للحصول على الكرة؟، أعتقد أن لاعبين مثل فودن، عليهم أن يتقدموا".

وعانى فودن، الذي وصفه مدرب السيتي بيب غوارديولا، بأنه: "اللاعب الأكثر موهبة الذي شاهده على الإطلاق"، خلال أول ظهور له في بطولة أوروبا قبل 3 سنوات أيضًا وتم استبعاده من الفريق بعد أول مباراتين لإنجلترا.

وكان أداء اللاعب (24 عامًا) في كأس العالم 2022 قصة مختلفة تمامًا.

كان أول ظهور له كبديل في الدقيقة 71 أمام إيران ثم هز الشباك في فوز إنجلترا 3-0 على ويلز وبعدها صنع هدفين لهاري كين وبوكايو ساكا في فوز إنجلترا 3-0 على السنغال في دور 16.

وقال فودن عن الفوز على صربيا الذي كادت إنجلترا أن تفرط فيه في الشوط الثاني المتوتر: "أعتقد أن المباراة الأولى في بطولة كبرى هي الأصعب دائمًا، من الواضح أنه كان علينا الدفاع بقوة في بعض الأحيان، لكنني أعتقد أن هذا يظهر جانبًا مختلفًا لنا، وإذا أردنا الفوز بشيء ما، أعتقد أنه يتعين علينا القيام بذلك".

وتواجه إنجلترا، التي تتصدر المجموعة الثالثة، الدنمارك، غدًا الخميس، في فرانكفورت وتختتم دور المجموعات بمواجهة سلوفينيا في 25 يونيو (حزيران).