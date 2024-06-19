دييفر ماتشادو: شرف كبير أن أكون في كوبا أمريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد المدافع الكولومبي دييفر ماتشادو، أن باراجواي، المنافس الأول لبلاده في بطولة كوبا أمريكا، منتخب "قوي" و"هجومي"، لكنه يثق في قدرة فريقه على العمل من أجل الانتصار وتقديم أداء جيد في المنافسة التي ستنطلق ليل غد الخميس في الولايات المتحدة.

 دييفر ماتشادو: شرف كبير أن أكون في كوبا أمريكا

وقال ماتشادو في تصريحات صحفية عقب مران في نيويورك مساء الثلاثاء (ت.م.): "نحن نعلم أنهم منافس قوي للغاية وهجومي. نعمل على الجناحين لمنعهم من التمركز.. نعمل منذ عدة أيام للاستعداد لتلك المباراة لمنح المزيد من الفرحة لبلادنا بأسرها".

وسيخوض المنتخب الكولومبي، بقيادة المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو، مباراته الأولى في كوبا أمريكا يوم 24 يونيو/حزيران الجاري أمام باراجواي، المتوجة بلقب هذه البطولة القارية مرتين في عامي 1953 و1979.
وسيواجه (لوس كافيتتيروس) لاحقا كوستاريكا، قبل أن يختتموا دور المجموعات أمام البرازيل صاحبة تسعة ألقاب بكوبا أمريكا والتي تعد من المرشحين لرفع الكأس مرة أخرى هذا العام.

وفازت كولومبيا باللقب مرة واحدة فقط، في نسخة 2001 التي أقيمت على أرضها، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن حتى من الوصول إلى النهائي، وبلغت الدور قبل النهائي في نسخ 2004 و2016 و2021 من البطولة.

وبدا ماتشادو، لاعب نادي لانس الفرنسي، هادئا قبيل أول مسابقة قارية له مع منتخب بلاده، وأكد أنه يحاول دائما تقديم أفضل ما لديه بما يصب في صالح الفريق بأكمله.

وقال في هذا الصدد: "نحن هادئون، كما هو الحال دائما. منذ اليوم الأول لوصولنا إلى هنا، تحلينا دائما بعقلية المساهمة بالأفضل بطاقة كبيرة لصالح الفريق".

وأضاف المدافع البالغ من العمر 30 عاما أن انتقاله إلى أوروبا ساعده على "النضج على المستويين الشخصي والرياضي"، مشددا على أنه "شرف كبير أن أكون هنا" بصفوف المنتخب.
 

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