منتخب المصارعة الشاطئية يطير السنغال للمشاركة ببطولة إفريقيا

منتخب المصارعة الشاطئية يطير إلى السنغال للمشاركة ببطولة أفريقيا

يسافر منتخب مصر للمصارعه الشاطئية إلى العاصمة السنغالية داكار، صباح غد الخميس استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا والمقامة خلال الفترة من 29 وحتى 23 يونيو الجاري.

تضم بعثة منتخب مصر للمصارعة الشاطئية كل من: أحمد خالد و فرح علي بجانب مصطفي تمام مدربا للمنتخب.

وكشف العميد عادل إبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة أن رياضة المصارعة الشاطئية باتت تحظى باهتمام كبير خاصة بعد إدراجها ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وتابع ان بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية والتي نظمها الاتحاد يوم 8 يونيو بالنادي الرياضي البحري بالإسكندرية شهدت اقبالا كبيرا حيث شارك في البطولة 371 لاعبا ولاعبة مثلوا 37 هيئة رياضية.

واتم بان الاتحاد الدولي للمصارعة تابع فعاليات البطولة باهتمام كبير وابدى تقديره لما يقوم به الاتحاد المصري في نشر اللعبة خاصة وانها اول بطولة شاطئية ينظمها الاتحاد.