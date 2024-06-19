لايبزيغ يمدد عقد مدربه ماركو روزه حتى 2026

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


   
سيستمر الألماني ماركو روزه في منصبه كمدرب لنادي لايبزيغ وذلك بعد تمديد عقده حتى 2026.

وأعلن المدرب الألماني، الذي ينتهي تعاقده في عام 2025، استمراره مع الفريق بعدما نجح في التأهل مع الفريق للنسخة المقبلة من بطولة دوري الأبطال بعد إنهاء مسابقة الدوري "بوندسليغا" في المركز الرابع.
وقال روزه عقب تمديد عقده: "أنا سعيد لأننا سنستمر معًا، لقد جئت هنا وأشعر بالراحة في المدينة والمنطقة بأكملها، الأمر ممتع للغاية برفقة اللاعبين والعاملين بالنادي وجميع من بالنادي وبالطبع مع الجماهير.

وأوضح المدرب أن "النادي يعمل في صمت" من أجل "تشكيل فريق قوي" والشعور بأن تحقيق المزيد من الأهداف أمر "ممكن"، وأضاف: "نحن طموحون وسنظل طموحين وسننظر للأمام معًا".
وتولى روزه تدريب لايبزيغ في الثامن من سبتمبر (أيلول) عام 2022 خلفًا للمدرب دومينيكو تيديسكو، ومنذ ذلك الحين قاد الألماني الفريق خلال 86 مباراة حقق الفوز في 53 منها وخلال ما يقرب من عامين تمكن من الفوز بلقب كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني بالإضافة إلى نجاحه في التأهل لدوري الأبطال خلال هذين الموسمين.

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