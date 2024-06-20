السحب الكبير لـ مسابقة الحلم 2024 يقترب

اقترب موعد السحب على الجائزة الكبرى لمسابقة الحلم 2024، والتي ستُجرى خلال عيد الأضحى المبارك، تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي.

تصل قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة إلى 3.5 مليون دولار سنويًا، وتتضمن جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100 ألف دولار تُمنح 12 مرة في العام، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار في نهاية العام.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن للراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من مختلف الدول العربية المشاركة بسهولة عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة "حلم" أو "dream" إلى الأرقام المخصصة لكل دولة.

مسابقة الحلم 2024

مصر: 95458

السعودية: STC: 858888، MOBILY: 650444، ZAIN: 755505

الإمارات: ETISALAT: 5544، DU: 3636

تونس: 85988

المغرب: maroctel: 9669، INWI: 9669

الأردن: Zain: 94099، Orange: 94099

البحرين: ZAIN: 94000، BATELCO: 94000، STC: 94000

فلسطين: JAWWAL: 1625، ooredoo: 6144

العراق: ZAIN: 2770، ASIACELL: 2266، KOREK: 2180

اليمن: Sabafon: 5222، You: 5222، Yemen Mobile: 5222

سوريا: Syriatel: 1565، MTN: 1555

الكويت: STC: 4141، Zain: 4141

فرصة الفوز بجوائز ضخمة في مسابقة الحلم

في مسابقة الحلم، لديك فرصة للفوز بجوائز مالية ضخمة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار، هناك جوائز أسبوعية تبلغ 5000 دولار، وجوائز شهرية تُمنح 12 مرة في السنة بقيمة 100 ألف دولار لكل منها.

حاليًا، نحن بصدد الجائزة الاستثنائية بقيمة مليون دولار لفائز واحد، لا تفوت هذه الفرصة لتغيير حياتك مع مسابقة الحلم.

السحب الكبير لمسابقة الحلم 2024 يقترب

الإعلان عن الفائز بجائزة المليون دولار قريبًا

سيتم قريبًا الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة الحلم 2024 خلال برنامج "صدى الملاعب" على قناة إم بي سي، مع الإعلامي مصطفى الأغا.

هذه الجائزة المرتقبة قد تغير حياة الفائز بها تمامًا، مما يجعل الانتظار والترقب جزءًا من الحماس والإثارة المحيطة بالمسابقة.

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