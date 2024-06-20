رابط تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق: تفاصيل هامة، تعتبر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق من أهم المواضيع التي تثير اهتمام المواطنين بشكل كبير.

حتى الآن، لم تصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النتائج النهائية لأسماء المستفيدين من هذا البرنامج، في هذا المقال، سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن الأسماء المقبولة وبعض المعلومات الهامة الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام بسهولة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى حسابك على موقع مظلتي الإلكتروني.

2. سجل دخولك باستخدام حسابك على الموقع.

3. تأكد من الامتثال لكافة الأحكام والشروط واستيفائها للحصول على هذا الدعم.

4. اضغط على زر الاستعلام.

5. املأ النموذج الخاص بالطلب وأدخل جميع المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة.

6. حدد الوجبة الأخيرة واختر المحافظة التي تنتمي إليها.

7. اضغط على زر الاستعلام وستظهر النتيجة أمامك على الشاشة.

شروط الانضمام إلى المشمولين بالرعاية الاجتماعية تتضمن:

1. يجب أن يكون الدخل الشهري لأسرة المتقدم أقل من الحد الأقصى المحدد لصرف الدعم المالي.

2. يتراوح عمر الرجال المتقدمين بين 18 و60 عامًا.

3. يتراوح عمر النساء المتقدمات بين 15 و55 عامًا.

4. يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة الحد الأدنى 4 أفراد.

هذه هي الشروط التي يجب تحقيقها للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من الرعاية الاجتماعية المقدمة.

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