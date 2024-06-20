عاجل:- وفاة عروس في المنيا قبل وصولها لعش الزوجية

حوادث
بوابة الفجر

ساد صدمة وذهول بين أهالي محافظة المنيا بعد وفاة عروس بفستان زفافها قبل أن تصل إلى عش الزوجية. 

العروس، نانسي م. (25 سنة)، من مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، فارقت الحياة أثناء حفل زفافها في إحدى قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

في يوم زفافها، ارتدت نانسي فستان زفافها الأبيض واستعدت للحفل كالمعتاد، ولم يتوقع أحد ما سيحدث. 

 

خلال مراسم الزفاف في إحدى كنائس المركز، شعرت العروس بضيق شديد. تم نقلها فورًا إلى أحد مستشفيات المركز، لكنها فارقت الحياة هناك بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

 

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