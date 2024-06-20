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مأساة "عروس بني مزار": من الفرح إلى الحزن في ليلة الزفاف

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

في مشهد يثير الحزن والأسى، تحولت ليلة زفاف شابة في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا إلى مأتم مفاجئ، حيث دخلت المستشفى بفستانها الأبيض وخرجت بالكفن. 

الشابة، نانسي. م، البالغة من العمر 25 عامًا، كانت تستعد لإتمام حلم حياتها بالزواج، لكن القدر لم يكن لطيفًا معها.

تفاصيل الحادثة المأساوية

أثناء مراسم إكليل الزفاف داخل إحدى الكنائس بالمركز، شعرت العروس بضيق في التنفس مما استدعى طلب الحضور سيارة إسعاف على الفور لنقلها إلى المستشفى.

 وصلت سيارة الإسعاف إلى مستشفى "مصر المحبة" بسرعة، لكنها لم تستطع البقاء على قيد الحياة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

ردود الأفعال والنعي على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد انتشار خبر وفاة العروس، انهمرت التعليقات والتعازي من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن حزنهم وتأثرهم بالفاجعة التي لم تكن متوقعة. 

تعازي ودعوات للرحمة سيطرت على الأجواء الرقمية، مع تمنيات بالصبر والسلوان لأسرة وأصدقاء العروس.

- أحد المتابعين كتب على "فيسبوك": "البقاء لله وحده.. فاجعة كبرى ربنا يصبر أهلها وزوها ويربط على قلوبهم".
- وعبرت أخرى: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يكفينا شر الغفلة وموت الفجأة ويرحمها ويصبر أهلها".
- وأضاف آخر: "الصبر والسلوان لأهلها.. أسأل الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

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