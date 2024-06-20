أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية بعد عيد الأضحى 2024

بعد انقضاء أيام عيد الأضحى، زاد اهتمام المواطنين المصريين بمعرفة أسعار السلع الأساسية في الأسواق، تمهيدًا لشراء احتياجاتهم الغذائية الضرورية مثل الأرز والسكر والزيت.

نستعرض فيما يلي أحدث تحديث لأسعار هذه السلع بتاريخ اليوم الخميس 20 يونيو 2024، وفقًا لبوابة مجلس الوزراء:

أسعار السلع الأساسية

1. الأرز: سعر الأرز المعبأ: 34 جنيه للكيلو.

2. الفول: سعر الفول المعبأ: 55 جنيه للكيلو.

3. الدقيق: سعر الدقيق المعبأ: 24 جنيه للكيلو.

4. زيت عباد الشمس: سعر زيت عباد الشمس: 87.33 جنيه للتر.

5. السكر: سعر السكر المعبأ: 35.67 جنيه للكيلو.

6. المكرونة: سعر المكرونة المعبأة: 33.4 جنيه للكيلو.

7. العدس: سعر العدس المعبأ: 69.67 جنيه للكيلو.

8. البيض البلدي: سعر البيض البلدي: 5.75 جنيه للبيضة.

تعليق واستنتاج

يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد عيد الأضحى تحديات الظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في مصر، مما يزيد من ضغوط الحياة اليومية على الأسر.

يتطلع الكثيرون إلى استقرار الأسعار وتوفير السلع الضرورية بأسعار معقولة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.