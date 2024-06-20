توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم وغدًا مع بداية فصل الصيف في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة، حيث من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات تتراوح بين (2-3) درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه ابتداءً من اليوم الخميس حتى الثلاثاء 25 يونيو، سيكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، وحارًا على السواحل الشمالية، مع انخفاض طفيف ليلًا في معظم المناطق واعتدال على السواحل.

وبدأت اليوم الخميس فصل الصيف فلكيًا، مما يعني أن نصف الكرة الشمالي يشهد أطول نهار وأقصر ليل في العام. يستمر فصل الصيف لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

وأشارت الهيئة إلى أن فصل الصيف يتميز بارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، على الرغم من أن أعلى درجات الحرارة تُسجل عادة في فصل الربيع بسبب تأثر المنطقة بكتل هوائية صحراوية جافة.

وأكدت الهيئة أن الإحساس بالحرارة يكون أكبر في فصل الصيف بسبب زيادة الرطوبة، نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض الهند الموسمي الذي يمتد من جنوب آسيا إلى شبه الجزيرة العربية والبحر الأبيض المتوسط.

تعليمات هامة من الأرصاد الجوية خلال فترات الحرارة العالية

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- استخدام أغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة لتسهيل التهوية.

- شرب كميات كافية من السوائل، خاصة الماء، للحفاظ على الرطوبة والترطيب.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تصل الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية في الظل.

- السواحل الشمالية: تسجل الحرارة العظمى نحو 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: ترتفع الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: يتوقع أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: تتجاوز الحرارة 45 درجة مئوية في بعض المناطق.