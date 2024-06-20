رواتب المتقاعدين بالعراق، بعد الإعلان الأخير من وزارة المالية العراقية عن زيادة جديدة، يسعى العديد من المتقاعدين في العراق لمعرفة التغييرات التي تمت إضافتها إلى سلم رواتب المتقاعدين لعام 2024 في جميع أنحاء البلاد.

يمكن لجميع المستفيدين من رواتب التقاعد معرفة رواتبهم الجديدة بعد حساب الزيادة التي أقرتها الحكومة العراقية، والتي تهدف إلى دعم المواطنين المتقاعدين وتقدير جهودهم في خدمة الدولة عبر مختلف القطاعات.

رواتب المتقاعدين بالعراق وتعرف على شروط التقديم وكيفية الاستفسار عن الراتب 2024

تعديل سلم رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن لجميع المستفيدين من رواتب التقاعد الاطلاع على سلم الرواتب بعد الزيادة الجديدة البالغة 100 ألف دينار عراقي، وذلك على النحو التالي:

سيحصل المتقاعد الذي كان راتبه 600 ألف دينار عراقي على راتب قدره 700 ألف دينار بعد إضافة الزيادة الجديدة البالغة 100000 دينار.

كما سيحصل المتقاعد الذي كان راتبه التقاعدي يبلغ 700 ألف دينار على راتب قدره 800 ألف دينار عراقي بعد إضافة الزيادة الجديدة بمقدار 100 ألف دينار.

يتلقى المتقاعد الذي كان راتبه يبلغ 900 ألف دينار عراقي راتب بقيمة مليون دينار عراقي، وذلك بعد إضافة الزيادة الجديدة التي تُقدر بـ 100 ألف دينار.

شروط التقديم للحصول على رواتب المتقاعدين

كشفت وزارة المالية العراقية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم للحصول على رواتب المتقاعدين، وهذه الشروط هي:

1. يجب أن يكون المستفيد حاملًا للجنسية العراقية.

2. يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيمًا بصورة دائمة في العراق.

3. ينبغي أن يكون عمر المتقدم 60 عامًا.

4. يجب أن يكون المتقدم قد أمضى 20 سنة على الأقل في وظيفته.

5. يجب أن يكون لدى المتقاعد حساب مصرفي لتلقي راتبه.

6. يجب أن يستوفي المتقدم جميع الشروط والأحكام التي حددتها وزارة المالية العراقية للحصول على الراتب.

كيفية الاستفسار عن راتب التقاعد لشهر 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن بدء توزيع الرواتب التقاعدية إلكترونيًا، حيث يتم تحويل الراتب الشهري مباشرة إلى حسابات المتقاعدين المصرفية.

ومع ذلك، يجب على المستفيدين زيارة المصرف لاستلام الراتب المستحق، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الوزارة خدمة للاستعلام عن هذه الرواتب للمواطنين بتفاصيل دقيقة.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق .

. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع، ثم اختر طلب الاستعلام عن راتب التقاعد من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك، قم بفتح نموذج الاستعلام وأدخل اسم المتقاعد ورقم البطاقة الشخصية العراقية وغيرها من البيانات المطلوبة.

في النهاية، اضغط على زر الاستعلام وستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب الشهري للمتقاعد المدني أو العسكري.

يمكن الاطلاع على راتب التقاعد عبر وزارة المالية العراقية.

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