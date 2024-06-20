برنامج تكافل وكرامة، طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2024… فرحة ملهاش حدود

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج دعم نقدي تقدمه الحكومة المصرية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الأسر الفقيرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال.

يهدف البرنامج إلى توفير دعم مالي لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة، لتسجيل الدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، اتبع الخطوات التالية بالتفصيل:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر متصفح الإنترنت الخاص بك.

عبر متصفح الإنترنت الخاص بك. ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية أو الصفحة المخصصة للاستعلامات على الموقع.

اختر خدمة "الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة" من بين الخيارات المتاحة في القائمة.

انقر على خيار "استعلام عن المعاش" للانتقال إلى صفحة الاستعلامات.

أدخل الرقم القومي لصاحب المعاش في الحقل المخصص بدقة لتفادي أي خطأ.

اضغط على زر "استعلام" للمتابعة.

انتظر لبضع ثوانٍ حتى تظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة، حيث يمكنك معرفة تفاصيل المعاش وحالته الحالية.

برنامج تكافل وكرامة، بذلك تكون قد أكملت عملية الاستعلام بنجاح من خلال الخطوات التفصيلية المقدمة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2024… فرحة ملهاش حدود

أهداف البرنامج

- تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

- تشجيع الأسر على إرسال أطفالها إلى المدارس.

- تعزيز الرعاية الصحية للأسر الفقيرة.

- توفير دخل ثابت ومستدام للأسر الفقيرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

الشروط والمتطلبات

- يجب أن تكون الأسرة تحت خط الفقر وفقًا لمعايير وزارة التضامن الاجتماعي.

- التزام الأسر المستفيدة بالشروط الصحية والتعليمية.

- يجب ألا يكون لأي فرد من الأسرة معاش تأميني أو دخل ثابت كبير.

طريقة التقديم

- يتم التقديم من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في كل محافظة.

- يجب تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل: شهادات الميلاد، بطاقات الرقم القومي، تقارير طبية (في حالة وجود شخص معاق)، وإثباتات التسجيل في المدارس للأطفال.

- يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية للحصول على مزيد من المعلومات أو للاستفسار عن كيفية التقديم للبرنامج.