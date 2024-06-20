استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم ورقمك الامتحاني

استخراج نتائج الثالث متوسط، تم البحث بشكل مكثف عن رابط ظهور نتائج الثالث متوسط موقع ملازمنا 2024 خلال الساعات الأخيرة، حيث يترقب العديد من الطلاب هذه النتائج بشغف شديد منذ انتهاء امتحانات الصف الثالث المتوسط.

وقد أتاحت وزارة التربية الإعلان عن النتائج من خلال موقعي "نتائجنا" و"ملازمنا" فور اعتمادها. في هذا الصدد، سنوضح كافة التفاصيل حول هذه النتائج بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط موقع ملازمنا 2024

استخراج نتائج الثالث متوسط، تداولت العديد من الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض قنوات التلجرام بشأن إعلان نتائج الثالث متوسط على موقع ملازمنا 2024، إلا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وفي آخر تصريحاتها، أوضحت وزارة التربية العراقية أن عمليات الفحص والتدقيق لا تزال جارية حتى الآن وستستمر حتى بعد عيد الأضحى.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تحديد موعد الإعلان عن النتائج بعد الأسبوع الأول من انتهاء العيد حيث تطمئن الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بأنه لا داعي للقلق والتوترحيث يتم العمل بدقة لضمان صحة النتائج وعدالتها.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط موقع ملازمنا 2024

استخراج نتائج الثالث متوسط، يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عبر موقع ملازمنا 2024 باتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى صفحة نتائج الثالث متوسط.

2. اضغط على زر "تنزيل" بجانب اسم المحافظة التي يتبع لها الطالب.

3. سيتم الانتقال إلى صفحة جديدة، اختر منها "المتوسطة".

4. حدد المدرسة التي ينتمي إليها الطالب من بين أسماء مدارس المحافظة.

5. اضغط على زر "تنزيل الملف PDF".

6. بعد تنزيل الملف، ابحث عن اسم الطالب ونتيجته داخل الملف.

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أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيانًا رسميًا مؤخرًا عبر صفحتها الرسمية، يحدد موعد إعلان نتائج هذه المرحلة ويوضح كيفية الحصول عليها بشكل إلكتروني من خلال موقع "نتائجنا" المعتمد. يُعد هذا الموقع المصدر الرسمي للحصول على النتائج، مما يضمن دقة وموثوقية المعلومات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

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