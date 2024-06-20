نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وزارة التربية والتعليم بالاســم ورقم الجلوس بالدرجـــات.. مـوقع www yemenexam com

تشغل نتائج الصف التاسع في اليمن اهتمام جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث لم يتوقف البحث عنها للحظة حتى الآن، وذلك لرغبتهم في الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي. لكن حتى هذه اللحظة، مازالت عمليات التصحيح جارية، ومن المتوقع استكمالها بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

ستُعلن النتائج مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وسيتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها فور صدورها.

حقيقة الإعلان عن نتائج التاسع في اليمن

انتشرت العديد من الشائعات حول إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن، ولكن مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم اليمنية أكدت أن عمليات التصحيح مازالت مستمرة.

وأكدت الوزارة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو المواقع المضللة التي تقدم معلومات خاطئة، وشددت على عدم الاعتماد على النتائج من أي مواقع غير رسمية، حيث أنها غير مسؤولة عن أي نتائج تُنشر على تلك المواقع.

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، ستقوم كل محافظة بالإعلان عن نتائجها بشكل منفصل بعد اعتمادها من قبل المحافظ المختص. لمعرفة كيفية الحصول على النتائج، تابعوا معنا الفقرة القادمة.

نتائج التاسع اليمن 2024 صنعاء وزارة التربية والتعليم بالاســم ورقم الجلوس بالدرجـــات.. مـوقع www yemenexam com

رابط وزارة التربية اليمنية

أطلقت وزارة التربية اليمنية رابط يمكن من خلاله الحصول على نتائج التاسع اليمن بكل سهولة ويسر، توفيرا منها على الطلاب وأولياء الأمور أن يذهبوا إلى مقر المدرسة، وسيكون ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية باليمن .

. من خلال الصفحة الرئيسية للموقع، انقر على البحث عن النتائج.

اختر نتائج الصف التاسع.

حدد العام الدراسي 2024.

ادخل اسم الطالب.

أدخل رقم جلوس الطالب.

انقر على زر “بحث”.

سيتم عرض نتائج الطالب.

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