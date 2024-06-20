نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤ الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

نقدم إليك كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، سواء لنظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات.

هذه المرحلة مهمة جدًا في حياة الطلاب التعليمية، حيث سيقرر الطالب بناءً عليها ما إذا كان سيكتفي بالتعليم المتوسط أم سينتقل إلى مراحل تعليمية أعلى كالمرحلة فوق المتوسطة أو البكالوريوس. سنوضح لكم الآن في السطور القادمة جميع التفاصيل المتعلقة بموعد ظهور النتائج ورابط وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ينتظر طلاب التعليم الفني إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بقلق وتوتر. بدأت الامتحانات التحريرية يوم 25 مايو الماضي وانتهت يوم 6 يونيو، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في الأيام القادمة. يمكنك معرفة نتيجتك عند ظهورها من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني والاستعلام باستخدام اسمك ورقم جلوسك.

من المقرر أن تظهر نتائج الدبلومات الفنية، سواء الصناعية أو الزراعية أو الفندقية، بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، أي في الأيام القليلة القادمة. تعمل الوزارة على إنهاء أعمال التصحيح بمنتهى الشفافية لضمان حصول كل طالب على درجاته بدقة وموضوعية.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤ بالاسم ورقم الجلوس

لكي تستعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤ الخاصة بك عليك أن تتبع الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لـ بوابة التعليم الفني .

. اختر خدمة نتائج الطلاب من قائمة الخدمات.

أختر القسم الخاص بالطالب (فندقي – صناعي – تجاري – زراعي).

اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على زر النتيجة.

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