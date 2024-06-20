بعد مبابي.. ريال مدريد يخطط لضم ثاني صفقاته من باريس

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

 يخطط مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع صفقة مميزة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تعزيز صفوف الملكي خلال المواسم المقبلة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن نادي ريال مدريد يأمل في التعاقد مع ظهير أيمن للفريق في عام 2026 خوفا من رحيل النجم الحالي داني كارفخال.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الملكي حددوا لاعبين للتعاقد مع أحدهما في عام 2026 وهما النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وريس جيمس لاعب تشيلسي.

 

وأوضحت أن نادي ريال مدريد سوف يبدأ التفاوض مع هذا الثنائي في بداية الموسم القادم خوفا من عدم تمديد عقد داني كارفخال.

وكان نادي ريال مدريد حسم تعاقده بشكل رسمي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان خلال الأيام القليلة الماضية.

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