كيفية ترشيد الكهرباء مع دخول فصل الصيف رسميًا.. طرق سحرية لا غنى عنها

ترشيد استهلاك الكهرباء.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يدفع المواطنون بتشغيل مع التكييفات طوال اليوم رغبة في تخفيف مستوى الإحساس بالحرارة في المنزل، والذي يأتي تبعا لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.



موعد بداية فصل الصيف 2024



وعن موعد بداية فصل الصيف 2024، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ غدا الخميس 20 يونيو سيكون البداية الفلكية لفصل الصيف، بتعامد الشمس على مدار السرطان، والذي يستمر نحو 3 أشهر.

كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد بداية فصل الصيف رسميا وسيكون غدا الخميس 20 يونيو 2024 في تمام الساعة 11:52 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

موعد نهاية فصل الصيف 2024



من المقرر أن يستمر فصل الصيف 2024 حتى يوم 22 سبتمبر 2024، وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن أهم سمات فصل الصيف 2024، وهى ارتفاع نسبة الرطوبة، وزيادة درجات الحرارة.

ولفتت الأرصاد، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة في فصل الصيف يعمل على المزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية وخاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.



طرق ترشيد استهلاك الكهرباء



- عدم الاعتماد على المجفف الكهربائي عند تجفيف الغسيل، ويفضل تجفيفه بأشعة الشمس.



- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها.

- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة، لأن تراكمه يجعل الثلاجة تعمل بطاقة أكبر.

- عدم وضع الطعام الساخن في الثلاجة.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر لملء الفراغات كي لا يهدر الفريون.

- كوي الملابس دفعة واحدة مرة أو مرتين أسبوعيا.

- ضبط التكييف على درجة حرارة 25.

نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء

- عمل صيانة دورية للأجهزة لاكتشاف أي خلل.

- استبدال الفرن الكهربائي بالفرن العادي.

- الاستغناء عن أجهزة معطرات الجو الصغيرة.

- أغلق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

- افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية.

- افصل الأجهزة الغير مستخدمة عن القابس الكهربائي كشواحن الهواتف المحمولة.

- استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.

فصل الصيف



- ارتفاع درجات الحرارة.

- ارتفاع نسب الرطوبة.

- إحساس أعلى بارتفاع الحرارة.

وفي وقت سابق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه درجات الحرارة سجلت أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلى تأثر البلاد في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

وأكدت أن زيادة نسب الرطوبة، يعود لتأثرها بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ويمتد إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط، وقبل وصول الكتل الهوائية إلى مصر تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة وتعطي إحساسا أكثر بالحرارة