موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

مع اقتراب نهاية شهر يونيو، يتزايد الاهتمام بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024. الكثيرون يتساءلون عما إذا كانت وزارة المالية العراقية ستعلن عن موعد صرف الرواتب لهذا الشهر وما إذا كانت ستتضمن زيادات.

الوزارة وفرت رابطًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين الاستعلام عن الزيادات المحتملة في الرواتب وموعد الصرف لشهر يونيو 2024. الحكومة العراقية تعمل جاهدة لضمان حياة كريمة للموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024

يتم صرف رواتب التقاعد من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد في اليوم الأول من كل شهر. قد يحدث تأخير إذا توافق يوم الصرف مع عطلة أسبوعية أو عطلة رسمية، وفي هذه الحالة ستقوم الهيئة بالإعلان عن الموعد النهائي للصرف بعد التأجيل. بعد صرف الرواتب، تُصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد نحو يومين من صرف راتب التقاعد.

تفاصيل زيادة الرواتب

وفيما يتعلق بزيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا. يمكن للمتقاعدين متابعة التحديثات عبر الرابط الإلكتروني المخصص من قبل وزارة المالية للاستعلام عن أي زيادات محتملة وتفاصيل موعد الصرف.

متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024

مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب المتقاعدين

لم يتم الإعلان بعد عن بدء تنفيذ هذه الزيادة أو جدول زيادات رواتب المتقاعدين لعام 2024، لكن تم تحديد موعد صرف الرواتب التقاعدية في الشهر القادم، ومن المتوقع صرفها في الوقت المحدد، الموافق ليوم الاثنين الأول من شهر يوليو لعام 2024، والذي يصادف 25 ذي الحجة لعام 1445.

مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب المتقاعدين

هيئة التقاعد الوطنية زيادة رواتب المتقاعدين

يمكنك الاستفسار عن الزيادة التي اعتمدتها هيئة التقاعد الوطنية عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب مباشرة إلى موقع وزارة المالية في العراق.

اكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر على زر استعلام عن رواتب المتقاعدين.

سوف تظهر لك صفحة جديدة، وعليك أن تدخل البيانات المطلوبة.

يرجى كتابة رقم الحساب البنكي الشخصي واسم المستفيد من المبلغ.

اضغط على كلمة إرسال طلب.

وتقدم لكم (بوابة الفجر الإلكترونية)، تغطية مستمرة حيث يتابع فريقنا الأحداث في كل الأقسام على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، كما تعمل بوابة الفجر الإلكترونية خاصة الفسم الرياضي بمتابعة مستمرة لجميع الدوريات العالمية مثل:الدوري الإنجليزي،الدوري المصري،دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال أسيا، كما يتابع فريق العمل العربي والدولي على متابعة الأحداث لحظة بلحظة على مدار اليوم والساعة،يرصد الفريق المختص كافة المعلوةمات الطبية الهامة التي يبحث عنها المتابع، كما يوفر كافة الموضوعات الإسلامية.