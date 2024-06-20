طرق مختلفه لدفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين، مع اقتراب نهاية كل شهر، يبحث المواطنون عن موعد سداد فاتورة الهاتف الأرضي لتجنب انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت المرتبطة به، الإنترنت أصبح ضرورة في كل منزل خلال هذه الفترة.

حيث يقضي العديد من الأشخاص أوقاتهم في استخدامه للتصفح، المحادثات مع الأقارب والأصدقاء، أو للعمل، خاصة بعد أن اتجهت العديد من المؤسسات للعمل بنظام الأونلاين، وهو الإجراء الذي أصبح شائعًا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في منتصف ديسمبر 2019.

دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين وطرق الاستعلام

تتيح الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي وسدادها عبر الإنترنت. يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات:

- اذهب إلى الموقع الرسمي للشركة.

2. إدخال رمز المنطقة:

- قم بإدخال رمز المنطقة التي ينتمي إليها هاتفك.

3. إدخال رقم الهاتف الثابت:

- أدخل رقم هاتفك الأرضي.

4. عرض الفواتير:

- انقر على خيار عرض الفواتير.

طرق الاستعلام الأخرى

توفر الشركة المصرية للاتصالات أيضًا رقمًا ساخنًا يمكن من خلاله الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وهو 19777.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن دفع فاتورة الهاتف الأرضي بعدة طرق، منها الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات. بعد ذلك، اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة، ثم انقر على خيار دفع الفاتورة، وأدخل البيانات الخاصة بصاحب الخط الأرضي، وأخيرًا اختر طريقة الدفع المناسبة.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات:

- ادخل إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.





2. الاستعلام عن الفاتورة:

- اختر خيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

3. دفع الفاتورة:

- انقر على خيار دفع الفاتورة.

4. إدخال البيانات:

- أدخل البيانات الخاصة بصاحب الخط الأرضي.

5. اختيار طريقة الدفع:

- اختر طريقة الدفع المناسبة لك.

كيفية دفع فاتورة الهاتف الأرضي عبر تطبيق My We

يمكنك أيضًا دفع فاتورة الهاتف الأرضي من خلال تطبيق My We باتباع الخطوات التالية:

1. تحميل التطبيق:

- أولًا، قم بتحميل تطبيق My We على هاتفك المحمول.

2. الدخول إلى التطبيق:

- افتح التطبيق على هاتفك.

3. **خيار سداد:

- اضغط على خيار سداد.

4. خيار ادفع:

- اضغط على كلمة ادفع.

5. إدخال البريد الإلكتروني:

- أدخل البريد الإلكتروني الخاص بحساب المستخدم على التطبيق.

6. اختيار نوع الفيزا:

- اختر نوع الفيزا المناسبة للدفع.

7. إتمام الدفع:

- اضغط على أدفع لإتمام عملية الدفع.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة ويسر، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق My We.

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