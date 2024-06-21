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الصفاقسي يضمن مشاركته في "الكونفيدرالية"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعادل الترجي مع مضيفه الصفاقسي سلبيًا في المباراة التي جمعتهما، الخميس، بالجولة العاشرة من مجموعة التتويج بالدوري التونسي.

الصفاقسي يضمن مشاركته في "الكونفيدرالية"

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع الترجي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع الصفاقسي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.
وكان الترجي توج بلقب الدوري التونسي يوم السبت الماضي، عقب فوزه على الاتحاد المنستيري بهدفين نظيفين.
ويشارك الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، برفقة الاتحاد المنستيري، الوصيف، فيما يشارك الصفاقسي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية".

وتقام بطولة الدوري التونسي هذا الموسم على مرحلتين، حيث تجرى المرحلة الأولى بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، بواقع 8 فرق في كل مجموعة، على أن تتأهل الأندية الأربعة الأوائل في جدول ترتيب كل مجموعة إلى المرحلة الثانية (مرحلة التتويج)، لتحديد الفريق الفائز باللقب.
وجرى اعتماد نظام الحوافز عند انتقال الأندية للعب في مرحلة التتويج، حيث حصل متصدر كل مجموعة على 4 نقاط قبل خوضه أي لقاء في المرحلة الثانية، مقابل حصول الوصيف على 3 نقاط وصاحب المركز الثالث على نقطتين وأخيرًا صاحب المركز الرابع على نقطة وحيدة.

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