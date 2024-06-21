توصل النجم الكولومبي المخضرم، راداميل فالكاو غارسيا، لاتفاق مع فريق ميوناريوس الكولومبي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع رايو فاييكانو الإسباني، ليعود بذلك إلى بلاده بعد 23 عامًا.

بعد 23 عامًا.. فالكاو يعود إلى كولومبيا عبر بوابة ميوناريوس

ونشر النادي العاصمي، رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "حلم النمر.. حلم الجميع! فالكاو"، مع "هاشتاغ" #فالكاو أصبح_مع_ميوناريوس.

وبهذا يعود صاحب الـ38 عامًا للعب في بلاده بعد 23 عامًا، منذ خرووجه في يناير (كانون الثاني) 2001 إلى ريفر بليت الأرجنتيني.

وظهر فالكاو للمرة الأولى في ملاعب كولومبيا مع لانثيروس، ولكن في الدرجة الثانية في 1999، وبعد عامين رحل إلى الأرجنتين.

وقضى المهاجم المخضرم رحلة طويلة في ملاعب القارة الأوروبية بداية من بورتو البرتغالي ثم أتلتيكو مدريد الإسباني وموناكو الفرنسي ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين وغلطة سراي التركي، وأخيرًا في إسبانيا مجددًا مع رايو فاييكانو.

وتوج فالكاو بـ12 لقب مع ريفر بليت وبورتو، والأتلتي وموناكو.