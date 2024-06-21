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"كوبا أمريكا 2024".. بيرو وتشيلي يسعيان لاستعادة الثقة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبدأ منتخبا بيرو وتشيلي مشوارهما في "كوبا أمريكا 2024" بالولايات المتحدة، وسط تطلعات لتجاوز الأداء المتذبذب في تصفيات كأس العالم 2026.

"كوبا أمريكا 2024".. بيرو وتشيلي يسعيان لاستعادة الثقة

ويقود تشيلي المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا بعدما كان مدربًا لبيرو سابقًا، في حين يقود بيرو المدرب الأوروغواني خورخي فوساتي.

حقق منتخب بيرو تعادلًا وفوزًا وديين قبل انطلاق البطولة، بينما يلتقي مع تشيلي في لقائه الرسمي الأول تحت قيادة فوساتي.

ويتصدر هجوم بيرو اللاعب باولو جيريرو، بينما تعتمد تشيلي على إدواردو بارجاس وأليكسيس سانشيز، ويدخل كلا الفريقين المباراة ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الأرجنتين وكندا.

التشكيل المتوقع:
بيرو:
بيدرو جاليسي؛ ألدو كورزو، كارلوس زامبرانو، ألكسندر كالينز، لويس أدفينكولا، ماركوس لوبيز، وايلدر كارتاخينا، بييرو كيسبي، سرخيو بينيا، جيانلوكا لابادولا وإديسون فلوريس.
المدرب: خورخي فوساتي.
تشيلي:
كلاوديو برافو؛ ماوريسيو إيسلا، إيجور ليتشنوفسكي، باولو دياز، غابرييل سوازو، إريك بولجار، مارسيلينو نونيز، داريو أوسوريو، فيكتور دافيلا، أليكسيس سانشيز وإدواردو بارغاس.
المدرب: ريكاردو جاريكا.
الملعب: AT&T، أرلينجتون، تكساس.

 

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