عاجل.. ديشامب يحسم مشاركة كيليان مبابي امام هولندا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يعتزم لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، التواجد مع الفريق في مباراته أمام المنتخب الهولندي المقرر إقامتها الجمعة، ببطولة "يورو 2024" المقامة في ألمانيا، رغم إصابته بكسر في الأنف.

ديشامب يحسم مشاركة كيليان مبابي امام هولندا 

ولم يؤكد المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، ما إذا كان قائد الفريق سيشارك في المباراة كأساسي أم لا، ولكنه قال اليوم الخميس في مؤتمر صحافي:" الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، سنتأكد من أنه سيكون متاحًا".

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وتعرض مبابي لكسر في الأنف في المباراة الافتتاحية للمنتخب الفرنسي، التي فاز بها على منتخب النمسا بهدف نظيف، ولكن على الأرجح سيرتدي قناعًا في المباراة التي تقام في لايبزج لحماية أنفه، حيث لم يتم تحديد موعد لإجراء عملية جراحية.

وأكد أنطوان غريزمان: "إنه بحالة جيدة"، مشيرًا إلى أن التورم انخفض قليلًا.
واستأنف مبابي، الذي حقق مع منتخب بلاده وصافة كأس العالم 2022 في قطر، التدريبات بروح معنوية مرتفعة، أمس الأربعاء، ولكنه تدرب بشكل منفرد وهو يضع ضمادة كبيرة على أنفه.

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