ارتفاع التضخم باليابان لأول مرة في 3 أشهر



ارتفع التضخم الأساسي في اليابان لأول مرة في 3 أشهر خلال مايو أيار، إذ لا يزال فوق مستهدفات بنك اليابان البالغة 2%.

ووفقًا للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الجمعة الحادي والعشرين من يونيو حزيران، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الطعام الطازج بنحو 2.5% في مايو أيار على أساس سنوي، مقارنة بـ2.2% في أبريل نيسان.

وجاءت الزيادة وسط ارتفاع ضريبة الطاقة المتجددة، وفي ظل توقعات بأن يسجل التضخم مستويات 2.6%.

في الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم الذي يستثني كل من الطعام الطازج والوقود إلى 2.1% الشهر الماضي، مقارنة بـ2.4% في أبريل نيسان وهي أقل وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2022.

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هذا وتباطأ تضخم خدمات القطاع الخاص إلى 2.2% في مايو أيار من 2.4% في أبريل نيسان، بما يشير إلى أن الشركات لا تزال حذرة بشأن تمرير تكاليف العمالة.

وأدى تجدد زيادة أسعار خام النفط وتكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين إلى إرباك التوقعات المرتبطة بالتضخم.

وكان بنك اليابان قرر رفع الفائدة في مارس آذار في تحول عن سياسة الفائدة السالبة التي استمرت على مدار عقد من الزمان.

وأشارت العديد من توقعات المحللين إلى أن بنك اليابان سيرفع الفائدة إلى 0.25% هذا العام لكنهم منقسمين حول ما إذا كانت تلك الخطوة ستكون في يوليو تموز أو وقت لاحق من هذا العام.