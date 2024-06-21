مقادير وطريقة عمل كفتة البطاطس الاقتصادية في المنزل

كفتة البطاطس من أهم الوجبات المفضلة للكثير وتتكون من بعض المكونات البسيطة المتوفرة بجميع المطابخ، كما أنها تحتوي على فوائد كبيرة لصحة الجسم وخصوصًا الأطفال ويمكن إضافة الجبن إليها أو بعض البهارات المحببة لدينا.

مكونات كفتة البطاطس



لعمل كفتة البطاطس لا بد من توافر بعضًا من المكونات ومنها ما يلي:

عدد 3 حبات من البطاطس المسلوقة وتهرس جيدًا ونصف كوب من الجبنة الموزريلا.

ملعقة من الزبدة وملعقة من الملح صغيره ونصف ملعقة من الفلفل الأسود والكمون، جوزة الطيب وكزبرة ناشفة، ببريكا، البقدونس الناشف.

بيضة مخفوقة جيدًا وكوب واحد من البقسماط.

زيت وفير يستخدم في القلي.

خطوات تحضير كفتة البطاطس



لتحضير كفتة البطاطس بكل سهولة اتبع الاتي:

ضع البطاطس المهروسة بإناء مناسب ثم ضع الجبنة والزبدة والفلفل والبابريكا وكافة البهارات التي قمنا بذكرها سابقًا وخلط جميع المكونات جيدًا لحين تتجانس.

ثم قم بتشكيل الخليط بحجم كرات مناسبة ثم قم بإحضار صينية مبطنة تحتوي على ورق الزبدة وضع كرات البطاطس بها ثم وضعها بالثلاجة لمدة تصل ل 30 دقيقة.

ضع البيض المخفوق بإناء عميق وبقسماط لعمل غلاف بإناء اخر.

ضع كرات البطاطس بالبيض ثم إلى البقسماط والضغط عليها بشكل مناسب ليتم تغطيتها من مختلف الجهات.

بعد ذلك نضع مقلاة الزيت على النار، ثم قلي البطاطس بها على نار هادئة لتأخذ اللون الذهبي.

بعدما تاخذ اللون الذهبي المميز قم بإخراجها وتصفيتها جيدًا وضعها على ورق مطبخ للتخلص من الزيوت الزائدة بها.

يمكن تقديمها بعد ذلك ساخنة أو دافئة كما نرغب مع إضافة بعضا من أنواع السلطة المفضلة لدينا بجانبها أو تناولها للأطفال سناك ما بين الوجبات.