أعلن نادي الخلود السعودي عن تعاقده مع البرتغالي باولو دوراتي، اليوم الجمعة، لتولي منصب المدير الفني للفريق الصاعد لدوري روشن.

الخلود السعودي يعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي دوارتي

وصعد فريق الخلود لدوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، خلف القادسية حامل اللقب، وبصحبة العروبة صاحب المركز الثاني.

وذكر الخلود عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا): "أنه جرى التعاقد مع دوارتي ليتولى الإدارة الفنية للفريق"، دون ذكر مدة التعاقد.

وسبق لدوارتي أن درب فريق يونياو ليريا البرتغالي، ومنتخب بوركينا فاسو، ولومان الفرنسي، ومنتخب الجابون، والصفاقسي التونسي، وبريميرو أوجستو الأنغولي ومنتخب توجو.