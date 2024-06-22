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عاجل.. مارتينيز يحسم مشاركة رونالدو أمام تركيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال المدير الفني للمنتخب البرتغالي، روبرتو مارتينيز، اليوم الجمعة، إن كريستيانو رونالدو (39 عامًا) مازال جاهزًا بما يكفي للعب في هذا المستوى، وأنه سيضمن مكانًا في التشكيل الأساسي للفريق في "يورو 2024".

مارتينيز يحسم مشاركة رونالدو أمام تركيا

وسيتأهل المنتخب البرتغالي لدور الـ16 في حال فوزه على المنتخب التركي، غدًا السبت في المباراة التي تقام بدورتموند، وذلك بعد الفوز في المباراة الأولى على المنتخب التشيكي 2-1.
وعند سؤاله في المؤتمر الصحافي عما إذا كان بإمكان رونالدو اللعب في هذا المستوى، قال مارتينيز: "بالنسبة لنا، هو يجلب الخبرة، يصنع فرص تهديفية، ويساعدنا في فتح المساحات".
وأضاف: "يتواجد في المنتخب الوطني لأنه يستحق هذا.. كل الأرقام تؤكد ذلك".

وشارك رونالدو في 6 بطولات لأمم أوروبا كما أنه الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفًا.
يذكر أن بيبي أكبر من رونالدو بعامين، وهو أكبر لاعب في أمم أوروبا.
أكثر من 54 ألف مشجع تركي هتفوا لفريقهم في دورتموند في مباراة الجولة الأولى، التي فاز فيها على جورجيا 3-1، ولكن مارتينيز لا يخشى بشأن حدوث موقف مشابه.
وقال: "المدرجات ستكون ممتلئة بالجماهير التركية، ولكن الأجواء في الملعب ستكون رائعة".

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