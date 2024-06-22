صحة الدقهلية: تدريب مشرفي اللجان الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال الامتحانات

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وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تدريب الفرق الطبية ومشرفى اللجان خلال دورات تدريبية مكثفة للتعامل الفورى مع اى حالات طارئه قد تعيق سير العملية الامتحانية

و أوضح مكين إنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتوفير فرق طبية موزعة على 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق محافظة الدقهلية


و أشار وكيل صحة الدقهلية إلى ان الهدف من تدريب مشرفى اللجان الطبية هو خلق مناخ هادئ داخل لجان الامتحانات والتعامل السريع مع الحالات الطارئه


و قال إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع مرفق الاسعاف لتغطية كافة لجان الامتحانات ووضع خطة لتكون المديرية على جاهزية تامة لتقديم الخدمة الطبية للطلاب والمراقبين والمشرفين على لجان الامتحانات مع تجهيز كافة المستشفيات المركزية لاستقبال اى حالة قد تستدعى النقل للمستفيات

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