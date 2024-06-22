" target="_blank"> ads

تراجع أسعار اللحوم البلدية بعد عيد الأضحى

الاقتصاد
بوابة الفجر

تبدأ الأسواق والمحال التجارية اليوم السبت في عرض اللحوم الحمراء للمستهلك، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى. 

شهدت أسعار اللحوم تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا للكيلو بسبب وفرة لحوم الأضاحي وشراء المواطنين كميات كبيرة خلال العيد، وذلك حسب ما أعلنت شعبة القصابين.

أسعار اللحوم البلدية اليوم

أوضحت شعبة القصابين أن أسعار اللحوم البلدية اليوم السبت 22 يونيو 2024 جاءت كالتالي:
- **اللحم البلدي الصغير**: 310 جنيهات للكيلو.
- **اللحم الكندوز الكبير**: 290 جنيهًا للكيلو.
- **اللحم البتلو**: 370 جنيهًا للكيلو.
- **اللحم البتلو بعظم**: 360 جنيهًا للكيلو.
- **اللحم الكندوز**: 350 جنيهًا للكيلو.
- **اللحم الكندوز الصغير**: 340 جنيهًا للكيلو.
- **اللحم الضأن**: 380 جنيهًا للكيلو.
- **اللحم الضأن بالعظم**: 370 جنيهًا للكيلو.
- **كباب الحلة**: 330 جنيهًا للكيلو.
- **اللحوم الجملية**: بين 300 و340 جنيهًا للكيلو.
- **اللحوم الهندية**: 270 جنيهًا للكيلو.
- **الريش الضاني**: بين 380 و410 جنيهات للكيلو.
- **المفروم البلدي**: بين 240 و300 جنيه للكيلو.
- **السجق البلدي**: 280 جنيهًا للكيلو.

هذا التراجع في الأسعار يأتي نتيجة وفرة لحوم الأضاحي التي أدت إلى زيادة العرض وانخفاض الطلب بعد عيد الأضحى، مما انعكس إيجابيًا على أسعار اللحوم في الأسواق.

اللحوم اسعار اللحوم سعر كيلو اللحم اسعار اللحوم اليوم سعر بيع اللحم سعر اللحوم في مصر اليوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. سرقة سبائك ذهبية بملايين من منزل مدرب منتخب مصر (القصة الكاملة)

عاجل.. تعليق حاسم من الأهلي على انسحاب الزمالك

عاجل:- زيادة عدد سكان مصر: 106 ملايين و447 ألف نسمة حتى يونيو 2024

عاجل| تصريحات هامة من وزير المالية بخصوص المنازعات الضريبية

عاجل- حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024 بالاجابات كاملة على التليجرام

أولياء أمور مصر عن اللغة العربية: أسئلة النحو صعبة والامتحان يحتاج وقتا أكثر

عاجل.. ننشر صور أدوات الغش الإلكتروني المضبوطة مع طالب ثانوية عامة في سوهاج

كولر يستعيد ثلاثي الأهلي في مباراة القمة