تراجع أسعار اللحوم البلدية بعد عيد الأضحى

تبدأ الأسواق والمحال التجارية اليوم السبت في عرض اللحوم الحمراء للمستهلك، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

شهدت أسعار اللحوم تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا للكيلو بسبب وفرة لحوم الأضاحي وشراء المواطنين كميات كبيرة خلال العيد، وذلك حسب ما أعلنت شعبة القصابين.

أسعار اللحوم البلدية اليوم

أوضحت شعبة القصابين أن أسعار اللحوم البلدية اليوم السبت 22 يونيو 2024 جاءت كالتالي:

- **اللحم البلدي الصغير**: 310 جنيهات للكيلو.

- **اللحم الكندوز الكبير**: 290 جنيهًا للكيلو.

- **اللحم البتلو**: 370 جنيهًا للكيلو.

- **اللحم البتلو بعظم**: 360 جنيهًا للكيلو.

- **اللحم الكندوز**: 350 جنيهًا للكيلو.

- **اللحم الكندوز الصغير**: 340 جنيهًا للكيلو.

- **اللحم الضأن**: 380 جنيهًا للكيلو.

- **اللحم الضأن بالعظم**: 370 جنيهًا للكيلو.

- **كباب الحلة**: 330 جنيهًا للكيلو.

- **اللحوم الجملية**: بين 300 و340 جنيهًا للكيلو.

- **اللحوم الهندية**: 270 جنيهًا للكيلو.

- **الريش الضاني**: بين 380 و410 جنيهات للكيلو.

- **المفروم البلدي**: بين 240 و300 جنيه للكيلو.

- **السجق البلدي**: 280 جنيهًا للكيلو.

هذا التراجع في الأسعار يأتي نتيجة وفرة لحوم الأضاحي التي أدت إلى زيادة العرض وانخفاض الطلب بعد عيد الأضحى، مما انعكس إيجابيًا على أسعار اللحوم في الأسواق.