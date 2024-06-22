تأهل لاعب وادى دجلة علي فرج لنهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

تأهل لاعب أندية وادى دجلة، علي فرج، للدور النهائي لبطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش، ليواصل "فرج" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.



صعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنهائي بطولة PSA العالمية للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على بول كول بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-10) (11-6)

وانطلقت بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش، يوم 18 يونيو وتختتم يوم 22 من الشهر ذاته بقيمة جوائز مالية تصل إلى 224.5 ألف دولار.



وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

