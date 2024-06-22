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استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 22 يونيو 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر سعر الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2024 عند آخر مستوى له في السوق المحلي، وذلك بعد انخفاض مؤشرات سعر الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات للجرام في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب.

 أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 3583 جنيهًا للجرام في أسواق الصاغة.

سعر الذهب عيار ٢١ 

 سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 3135 جنيهًا للجرام في الأسواق المحلية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2687 جنيهًا للجرام في أسواق الصاغة المحلية.

سعر الجنيه الذهب
 - سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 25080 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

- على المستوى العالمي، بلغ سعر الذهب اليوم 2335.5 دولار للأونصة.

 

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