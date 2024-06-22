حل أسئلة النحو في امتحان اللغة العربية 2024 لطلاب الثانوية العامة

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

 كشف القذافي محمد، خبير اللغة العربية، عن حل أسئلة النحو في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، والذي أداه طلاب الشعبتين العلمية والأدبية في أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع، وفقًا للجداول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، حيث يبلغ المجموع الكلي للمادة 80 درجة. 

يتكون الامتحان من 4 أسئلة مقالية بإجمالي 10 درجات و51 سؤالًا موضوعيًا بإجمالي 70 درجة. إجمالي عدد الأسئلة هو 55 سؤالًا. 

توزيع الدرجات جاء كالتالي:
- النحو: 22 درجة
- القراءة: 17 درجة
- النصوص الشعرية: 12 درجة
- النصوص النثرية: 12 درجة
- التعبير: 8 درجات
- الأدب: 5 درجات
- القصة: 4 درجات

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