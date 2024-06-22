استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم 22 يونيو 2024

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 22 يونيو 2024 في سوق العبور.

تتراوح أسعار المنتجات بين الحدود الدنيا والعليا المحددة لكل نوع، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في السوق.

أسعار الفاكهة اليوم



- التفاح المصري: 18 - 38 جنيهًا للكيلو.

- الكانتلوب: 11 - 15 جنيهًا للكيلو.

- البرتقال الصيفي: 4 - 6.5 جنيهًا للكيلو.

- العنب البناتي الأحمر: 17 - 27 جنيهًا للكيلو.

- العنب الأسود: 20 - 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم



- الجزر: 2.5 - 4 جنيهات للكيلو.

- الطماطم: 2.5 - 6.5 جنيهًا للكيلو.

- البطاطس: 9 - 16 جنيهًا للكيلو.

- البصل: 4.5 - 8.5 جنيهًا للكيلو.

- الكوسة: 10 - 13 جنيهًا للكيلو.