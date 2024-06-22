" target="_blank"> ads

مباراة الأهلي والزمالك: الديربي الأشهر في الوطن العربي يعود إلى القاهرة الدولي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية مباراة الديربي بين النادي الأهلي والزمالك، والتي ستُقام على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

معلومات عن المباراة

التاريخ والمكان: تقام المباراة مساء الثلاثاء الموافق 25 يونيو، على استاد القاهرة الدولي.
التوقيت: تنطلق المباراة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت عواصم دول المغرب العربي.
 

مباره الأهلي الزمالك مبارة الاهلي مبارة الأهلي والزمالك القنوات الناقلة لمبارك الاهلي والزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

جارية الآن (0-2) شاهد مواجهة نارية بين البرتغال وتركيا فى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024

عاجل.. مفاجأة في وجهة بيرسي تاو المقبلة حال رحيله عن الأهلي

عاجل.. شوبير يلمح بشأن مصير إقامة قمة الأهلي والزمالك

عاجل- معنى كلمة "تتلظى".. أول تعليق من وزارة التعليم على سؤال امتحان اللغة العربية للثانوية العامة ٢٠٢٤

يورو 2024.. ترتيب مجموعة منتخب البرتغال بعد الفوز أمام تركيا

عاجل.. سرقة سبائك ذهبية بملايين من منزل مدرب منتخب مصر (القصة الكاملة)

رونالدو يواصل كتابة الأرقام القياسية مع منتخب البرتغال

الشمال يفاجئ جماهيره بإعلان التعاقد مع الجزائري بونجاح