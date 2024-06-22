مباراة الأهلي والزمالك: الديربي الأشهر في الوطن العربي يعود إلى القاهرة الدولي
يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية مباراة الديربي بين النادي الأهلي والزمالك، والتي ستُقام على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.
معلومات عن المباراة
التاريخ والمكان: تقام المباراة مساء الثلاثاء الموافق 25 يونيو، على استاد القاهرة الدولي.
التوقيت: تنطلق المباراة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت عواصم دول المغرب العربي.