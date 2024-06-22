أسعار السمك في الأسواق المصرية اليوم السبت 22 يونيو 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار السمك في الأسواق المصرية اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، حالة من الاستقرار النسبي، وفيما يلي جدول يستعرض أسعار السمك بالكيلوغرام للأنواع المختلفة حسب آخر تحديث من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء:

أسعار السمك الطازج

1. الجمبري وسط: 260 جنيهًا للكيلو.
2. الجمبري الصغير: 166 جنيهًا للكيلو.
3. الجمبري الجامبو: 431 جنيهًا للكيلو.
4. القار: 230 جنيهًا للكيلو.
5. القاروص: 242 جنيهًا للكيلو.
6. الكابوريا: 116 جنيهًا للكيلو.
7. فيليه البلطي: 152 جنيهًا للكيلو.
8. قشر البياض: 126 جنيهًا للكيلو.
9. السبيط: 333 جنيهًا للكيلو.
10. المرجان وسط: 117 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: 80 جنيهًا للكيلو.
- البلطي الصغير: 57 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: 71 جنيهًا للكيلو.
- الماكريل المجمد: 100 جنيهًا للكيلو.

 

السمك اسعار السمك سعر بيع السمك اسعار السمك اليوم سعر البلطى اسعار الجمبري اسعار السمك اليوم في الاسواق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

جارية الآن (0-2) شاهد مواجهة نارية بين البرتغال وتركيا فى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024

عاجل.. مفاجأة في وجهة بيرسي تاو المقبلة حال رحيله عن الأهلي

عاجل.. شوبير يلمح بشأن مصير إقامة قمة الأهلي والزمالك

عاجل- معنى كلمة "تتلظى".. أول تعليق من وزارة التعليم على سؤال امتحان اللغة العربية للثانوية العامة ٢٠٢٤

يورو 2024.. ترتيب مجموعة منتخب البرتغال بعد الفوز أمام تركيا

عاجل.. سرقة سبائك ذهبية بملايين من منزل مدرب منتخب مصر (القصة الكاملة)

رونالدو يواصل كتابة الأرقام القياسية مع منتخب البرتغال

الشمال يفاجئ جماهيره بإعلان التعاقد مع الجزائري بونجاح