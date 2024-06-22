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"ظهرت نتيجتك" نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في عموم محافظات العراق

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ظهرت نتيجتك نتائج
"ظهرت نتيجتك" نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في عموم مح

ازداد اهتمام العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 للدور الأول في العراق، وتعتبر هذه المرحلة الدراسية من أهم المراحل التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل الطالب التعليمي، في هذا المقال، سنتناول جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

نتائج الثالث متوسط 2024

سيتم إتاحة نتائج الثالث المتوسط 2024 للدور الأول في العراق ابتداءً من يوم الأحد القادم، الموافق 23 يونيو 2024، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة وعودة العمل بشكل كامل بعد الإجازات. 

ومن المقرر أن تُعلن وزارة التربية العراقية عن النتائج مباشرة بعد الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة ورصد درجات امتحانات الطلاب.

هذا يأتي في خطوة تختلف عن إعلان النتائج من قبل المديريات التعليمية في المحافظات، كما حدث في حالة نتائج السادس الابتدائي الشهر الماضي.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

سيتم نشر نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط 2024 في العراق خلال الساعات القادمة عبر الرابط الإلكتروني المخصص. وإليكم الخطوات التفصيلية لاستخراج هذه النتائج:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، أو يمكنك الدخول عبر موقع نتائجنا.

2. اختر قسم الخدمات الإلكترونية.

3. حدد قسم نتائج الطلاب.

4. اختر "نتائج الصف الثالث المتوسط 2024".

5. حدد نتائج الدور الأول.

6. اختر اسم المحافظة التي تتبع لها مدرسة الطالب.

7. قم بإدخال معلومات الطالب مثل الاسم ورقم الامتحان.

8. أخيرًا، اضغط على "عرض النتيجة".

سيتم إتاحة نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في العراق ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.

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