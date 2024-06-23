كندة علوش تتصدر الترند بحوارها مع منى الشاذلي

تصدّر اسم الفنانة كندة علوش محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «بودكاست» عبر القناة الرسمية للإعلامية على موقع «يوتيوب».

نستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات كندة علوش خلال اللقاء.

اكتشاف كندة علوش لإصابتها بالسرطان

كشفت كندة علوش عن تجربتها مع سرطان الثدي، موضحةً أنها اكتشفت إصابتها قبل سنة وشهر، وتخضع حاليًا لجزء متبقٍ من جرعات العلاج الكيميائي والهرموني بعد انتهاء العلاج الإشعاعي.

وأشارت إلى أنها لم تهتم بالأعراض البسيطة في البداية، حتى دفعها زوجها عمرو يوسف لإجراء الفحوصات، وبعد أن أكدت الطبيبة وجود مشكلة، تم أخذ عينة لتحديد السبب، وتبين وجود ورم خبيث.

دعم محمد صلاح لكندة علوش

روت كندة علوش تفاصيل مكالمة محمد صلاح، لاعب كرة القدم الشهير، مع زوجها عمرو يوسف لدعمها بعد معرفة إصابتها بالسرطان.

وأبدى صلاح استعداده لمساعدتها في العلاج، سواء في لندن أو بتحليل الفحوصات، مما أثر فيها بشكل كبير وجعلها تشعر بالامتنان لاهتمامه.

معاناة كندة علوش مع الاكتئاب

تحدثت كندة عن أصعب اللحظات التي مرت بها خلال رحلة علاجها، مشيرةً إلى تأثير أحداث غزة عليها بشكل خاص.

قالت إنها تأثرت بشدة لما يحدث للأطفال في فلسطين، مما زاد من معاناتها النفسية وجعلها تعاني من الاكتئاب، والذي استمر لمدة شهر حتى تدخل زوجها ليدعمها ويمنعها من الغرق في هذه المشاعر السلبية.

إصابة والدتها بنفس المرض

كما كشفت كندة عن إصابة والدتها بسرطان الثدي في نفس التوقيت، مما شكّل صدمة كبيرة لها.

أوضحت أن والدتها خضعت للجراحة مباشرةً ثم بدأت العلاج الكيميائي، وأنها كانت تشعر بالقلق أكثر على والدتها نظرًا لتوترها وخوفها، ورغم ذلك كانتا تتوجهان معًا لجلسات العلاج ويكرران قول "الحمد لله".