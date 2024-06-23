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استقرار سعر الريال السعودي بعد إجازة عيد الأضحى

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23 يونيو 2024، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الأضحى. 

وقد حافظ سعر الريال السعودي على آخر ارتفاع سجله منذ الأسبوع السابق أثناء التعاملات البنكية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- سعر الشراء: 12.6706 جنيه.
- سعر البيع: 12.7245 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سعر الشراء: 12.6776 جنيه.
- سعر البيع: 12.7045 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

- سعر الشراء: 12.7035 جنيه.
- سعر البيع: 12.7240 جنيه.

تحويل الريال السعودي إلى الجنيه المصري

تبلغ قيمة 1000 ريال سعودي مقابل الجنيه المصري 12720 جنيهًا.

بهذا الاستقرار، يبقى سعر الريال السعودي ثابتًا مع عودة البنوك للعمل بعد فترة العيد، مما يوفر استقرارًا نسبيًا في سوق العملات المحلية.

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