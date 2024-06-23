استقرار أسعار الذهب في مصر مع ارتفاع طفيف في بعض الأعيرة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2024 استقرارًا ملحوظًا بجميع الأعيرة مع بداية تعاملات الصاغة.

هذا الاستقرار جاء بعد ارتفاع سعر المعدن الأصفر في الفترة السابقة، مما أدى إلى صعود سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهًا.

ارتفاع في أسعار بعض الأعيرة

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- سعر الذهب عيار 24: سجل 3588 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21: سجل 3140 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18: سجل 2691 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 25120 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجل سعر أوقية الذهب عالميًا 2321 دولارًا.

سعر مصنعية الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر. يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، ويعتمد ذلك على نوع عيار الذهب والمحلات المختلفة.

لحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة نحو 100 جنيه إلى سعر جرام الذهب المعلن.

وتبدأ قيمة المصنعية من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا، حسب تاجر الصاغة.

بهذا الاستقرار في الأسعار، يبقى الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا للكثيرين، مع التوقعات بمزيد من التقلبات في السوق العالمية.