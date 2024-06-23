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عاجل:- ارتفاع أسعار السجائر في مصر: تعرف على الأسعار الجديدة بعد الزيادات المتتالية

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار السجائر في مصر ارتفاعات متتالية خلال عام 2024، خاصة في منتجات شركة فيليب موريس التي تشمل العلامات التجارية ميريت، إل إم، ومارلبورو. 

هذه الزيادات أثارت اهتمام المستهلكين الذين يبحثون عن الأسعار الحالية بعد هذه التغييرات.

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

نستعرض فيما يلي أسعار السجائر اليوم في مصر:

- سجائر إل إم: 64 جنيهًا
- ميريت: 90 جنيهًا
- مارلبورو (كرافتد): 84 جنيهًا
- مارلبورو (كرافتد): 74 جنيهًا

زيادة أسعار السجائر في مصر

ارتفعت أسعار السجائر بشركة "فيليب موريس" على عدة مراحل خلال العام الماضي.

 بدأت الزيادات في أبريل 2023 بقيمة 5 جنيهات، تبعتها زيادة أخرى في نوفمبر 2023 بقيمة 10 جنيهات، مما جعل الزيادة الإجمالية في ذلك الوقت تصل إلى 15 جنيهًا.

في فبراير 2024، ارتفعت الأسعار بقيمة 11 جنيهًا إضافية، لتصل الزيادة الإجمالية إلى 26 جنيهًا. 

وأخيرًا، في أبريل 2024، زادت الأسعار بمقدار 5 جنيهات أخرى، مما رفع إجمالي الزيادة إلى 31 جنيهًا، بنسبة تفوق 52% في أقل من عام.

الأسعار الحالية لمنتجات جلوبال والشرقية للدخان

استقرت أسعار السجائر اليوم لمنتجات شركتي جلوبال والشرقية للدخان على النحو التالي:

- بوكس 10: 24.5 جنيه
- سجائر كليوباترا بوكس (أبيض- ألوان): 34.5 جنيه
- كليوباترا بلاك: 34.5 جنيه
- كليوباترا كينج سايز: 34.5 جنيه
- كليوباترا سوفت كوين: 34.5 جنيه
- كليوباترا سوبر: 34.5 جنيه

 

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