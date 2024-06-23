نيمار يواصل عملية التعافي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

واصل نيمار جونيور برنامجه التأهيلي في نفس المعسكر التدريبي لمنتخب البرازيل لكرة القدم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، حيث بدأ منتخب "الكناري" بعدها بقليل الاستعدادات لمباراته الأولى في كوبا أمريكا أمام كوستاريكا المقررة غدًا الإثنين.

نيمار يواصل عملية التعافي

تلقى مهاجم الهلال السعودي زيارة من ثلاثة من زملائه في المنتخب الوطني، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، ورافينيا (برشلونة)، وماركينيوس (باريس سان جيرمان).

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وسيقدم لاعب سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان سابقًا دعمه لبطل العالم خمس مرات في لوس أنجلوس، دون أن يترك جانبًا برنامج إعادة التأهيل الذي يخضع له عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، وهي الإصابة التي ستحرمه من المشاركة في البطولة القارية.

وأجرى نيمار صاحب القميص رقم 10 تدريبات خاصة ضمن عملية تعافيه في ملعب دريك، الواقع في حرم جامعة كاليفورنيا، حيث تدرب أيضًا الفريق بقيادة المدرب دوريفال جونيور استعدادًا للمباراة القادمة منذ وصوله إلى لوس أنجلوس.

 

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