أكد مهاجم ريال مدريد رودريغو جويس، أثناء وجوده في معسكر منتخب بلاده المشارك في بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة، أنه سيكون من دواعي سروره دائمًا اللعب مع الفرنسي كيليان مبابي، الذي اعتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم.

رودريجو: اللعب مع مبابي بمثابة حلم

قال رودريغو: "بالنسبة لي، من دواعي سروري اللعب مع مبابي، لقد أوضحت ذلك دائمًا. سيساعد فريقنا كثيرًا، وسيساهم في جعله أقوى مما هو عليه بالفعل". وذلك في مؤتمر صحافي حيث سيستهل منتخب "الكناري" غدًا الإثنين مشواره في كوبا أمريكا أمام كوستاريكا.

ومن المقرر أن يلعب مبابي ورودريغو معًا في صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، بعد أن قرر المهاجم الفرنسي عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والانضمام إلى النادي الإسباني في صفقة انتقال حر.

إلا أن وصول الفرنسي قد يأخذ مساحة من رودريغو نفسه، الذي كان أساسيًا بلا منازع بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي العام الماضي، وفاز خلاله مع "الميرينغي" بلقبي الدوري الإسباني وأبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد قال اللاعب البرازيلي: "بالنسبة لي، الأمر يسعدني دائمًا، لكن الآن ليس الوقت المناسب لتحويل التركيز، أريد التركيز على المنتخب الوطني. يلعب مبابي أيضًا في بطولة أمم أوروبا مع منتخب بلاده وأريد مواصلة التركيز على هنا".

واختتم: "لكنني أوضح دائمًا أنه من دواعي سروري وأن اللعب مع أحد أفضل اللاعبين في العالم بمثابة حُلم".