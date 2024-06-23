"الأزولا" بديل اقتصادي لتغذية الحيوانات والدواجن

كشفت الدكتورة حنان أحمد حسنين، رئيس مركز بحوث المخلفات بمركز بحوث صحة الحيوان، عن إمكانية استخدام نبات الأزولا كأحد البدائل المتاحة للأعلاف التقليدية في مشروعات الإنتاج الداجني، مما يساهم في تقليل كلفة مدخلات الإنتاج.

أهمية الأزولا في تغذية الحيوانات والدواجن

أوضحت الدكتورة حنان أحمد، الأستاذ بمعهد الإنتاج الحيواني ورئيس بحوث قسم بحوث استخدام المخلفات، أن نبات الأزولا يعد أحد البدائل غير التقليدية في تغذية حيوانات المزرعة.

أشارت إلى نتائج الأبحاث التي تؤكد أهمية الأزولا في تغذية المجترات كالماشية والأغنام، وذلك بسبب قدرتها على التغلب على مشكلات مثل الفقر المائي والتنافس المحصولي، بالإضافة إلى خفض تكاليف الأعلاف التقليدية.

بدائل غير تقليدية للأعلاف

استعرضت رئيس قسم بحوث استخدام المخلفات نماذج أخرى للبدائل العلفية غير التقليدية، منها حشرة الظلام وذبابة الجندي الأسود، بالإضافة إلى دودة القز ومخلفات وأوراق أشجار التوت.

ورغم أهمية هذه البدائل، أكدت الدكتورة حنان أن الاعتماد على الأزولا كبديل كامل للأعلاف التقليدية ليس ممكنًا، حيث يجب أن لا تتجاوز نسبة الأزولا 20% من حجم العليقة الكلية لتحقيق النتائج المرجوة.

فوائد الأزولا في مشروعات تربية البط والدواجن

تعد الأزولا خيارًا مثاليًا لمشروعات تربية البط والدواجن، حيث يمكن استخدامها بديلًا عن العلائق التقليدية مع بعض الإضافات مثل الردة والأملاح، نظرًا لاحتوائها على نسبة بروتين تصل إلى 18.5%، وهي النسبة المطلوبة لتغذية هذا النوع من الطيور.

دعوة لاستخدام البدائل غير التقليدية

دعت الدكتورة حنان إلى استخدام البدائل غير التقليدية في تغذية الماشية والدواجن، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الفترة الأخيرة.

هذا الاستخدام يمكن أن يسهم في تحقيق توازن اقتصادي في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.